"Tomamos decisiones equivocadas y perdimos el podio", dice "Checo" Pérez

Sergio "Checo" Pérez se quedó muy cerca de conseguir el podio en Sochi, en el Gran Premio de Rusia, pero la lluvia y malas decisiones hicieron que el mexicano se alejara de los primeros puestos, tanto que al final de la carrera terminó en el noveno sitio.

Checo dejó escapar la oportunidad de sumar un podio más a su carrera y a su lista desde que llegó a Red Bull.

Horas más tarde al Gran Premio de este fin de semana, el tapatío lanzó un mensaje en sus redes sociales donde reconoce que las malas decisiones le costaron no haber estado en los festejos en Rusia.

"Es uno de esos días en los que no entiendo por qué amo tanto este deporte. Lo dimos todo, pusimos una gran carrera, pero tomamos las decisiones equivocadas y perdimos el podio.

Ésta es difícil de digerir. Estoy trabajando como nunca y así seguiré. No tengo duda que en las siguientes carreras le daremos la vuelta. Contento de que nuestro mecánico está bien. Discutiremos internamente como equipo y creceremos juntos todavía más después de esta carrera tan dura".