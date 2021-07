Tomljanovic y Ostapenko protagonizan la bronca de Wimbledon

LONDRES (EFE).- La australiana Ajla Tomljanovic y la letona Jelena Ostapenko protagonizaron la bronca del torneo de Wimbledon al enzarzarse en una discusión y un intercambio de declaraciones, en su partido y en rueda de prensa.

Tomljanovic le recriminó a Ostapenko que pidiera atención médica cuando iba 4-0 abajo en el marcador y le dijo a la juez de silla: "¿Sabes que está mintiendo, no?".

Cuando se retiró, Ostapenko le dijo a Tomljanovic que si no le creía podía preguntarle al fisio, le dijo que su comportamiento había sido terrible y que no había mostrado ningún respeto. "Estás para hablar", respondió la 'aussie'.

Ya en rueda de prensa, continuaron las hostilidades. "Ella no puede decir nada de mi lesión, porque no sabe nada. Ha sido muy irrespetuoso, porque cualquier tenista puede lesionarse. No puede decir nada a no ser que sea mi fisio o el doctor. No puedes llamarme mentirosa delante de todo el mundo. Es la tenista con peor comportamiento de todo el circuito. Que vayas ganando no te da derecho a hacer lo que quieras", dijo Ostapenko.

"Si hubiera estado al 50 % le hubiera ganado".

Por su parte, Tomljanovic, apuntó que ya ha visto en su carrera otras jugadoras que han pedido tiempo médico para parar el ritmo del encuentro.

"No creo que estuviera lesionada. No le pasaba nada y entonces en el 4-0 pidió fisio. ¿Llamarme mentirosa? Es para reírse. Es una desgracia de comportamiento porque es una campeona de Grand Slam y los niños la ven como un ejemplo. Si estaba lesionada, podía haberlo manejado de otra manera", afirmó la australiana.

Tomljanovic se impuso a Ostapenko por 6-4, 4-6 y 2 -6