Tottenham despide a su DT Thomas Frank

El técnico Thomas Frank fue despedido el miércoles por Tottenham tras una efímera etapa de ocho meses al mando y con su equipo apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso en la Liga Premier.

A pesar de llevar a los Spurs a los octavos de final de la Liga de Campeones, los resultados de Tottenham en el plano doméstico han sido decepcionantes. La derrota 2-1 ante Newcastle el martes fue recibida con silbidos de los hinchas locales. El equipo sigue sin conocer la victoria en la liga en lo que va de 2026.

"El club tomó la decisión de hacer un cambio en la posición de técnico del equipo masculino y Thomas Frank dejará el cargo hoy", anunció Tottenham en un comunicado. "Thomas fue nombrado en junio de 2025, y estuvimos decididos en darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos para el futuro".

"Sin embargo, los resultados y las actuaciones han llevado a la junta directiva a concluir que un cambio en este punto de la temporada es necesario", agregó.

DESFILE DE TÉCNICOS

Los Spurs iniciarán la búsqueda del sexto entrenador en menos de siete años desde que el argentino Mauricio Pochettino se marchó en 2019. El danés Frank fue nombrado al final de la temporada pasada cuando Ange Postecoglou fue despedido a pesar de llevar al Tottenham a su primer trofeo en 17 años al conquistar la Liga Europa y asegurar la clasificación para la Liga de Campeones.

Frank se ganó una impresionante reputación por su trabajo durante un período de nueve años al mando de Brentford cuando estableció al modesto club londinense como un rival de cuidado en la Premier. Pero no pudo repetir ese éxito en Tottenham, donde apenas logró siete victorias en 26 partidos de la liga inglesa.

La última victoria en la liga de los Spurs se remonta al 28 de diciembre y la derrota en casa ante Newcastle les dejó con apenas una victoria en 11 partidos en la máxima categoría de Inglaterra.