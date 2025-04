"Traidor": Narrador de TUDN explota contra Esteban Andrada tras error que costó la derrota de Rayados

Rayados de Monterrey perdió hace unas horas la primera oportunidad de clasificar a la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga MX, al caer en casa de forma agónica (1-2) ante Pachuca.

La escuadra de Martín Demichelis, quien tuvo la ventaja en el compromiso no supo resguardar el marcador y cayó ante su afición tras un terrible error de Esteban Andrada.

El experimentado guardameta argentino, quien luego de un disparo potente no pudo controlar el esférico y dejó el balón en la zona de Salomón Rondón, quien lo mandó al fondo.

La acción de Andrada, además de generar la molestia de la grada, que con abucheos mostraron su enojo, causó en la narración de Televisa un comentario que fue tomado fuera de lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo ocurrió en la transmisión de TUDN para Estados Unidos, en la que Paco González se mostró incrédulo por la falla del portero regio, llamándolo traidor.

"Oso, osototototote de Esteban Andrada, contra once y un traidor no se puede. Monterrey cae en casa, increíble lo de Andrada", mencionó el ex narrador de TV Azteca.

Monterrey tendrá una oportunidad más de llegar a la fase final del futbol mexicano, al enfrentar a Pumas por ese último pase a la Liguilla.