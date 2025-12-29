Trail Blazers salen de su mala racha

PORTLAND.- Shaedon Sharpe anotó 26 puntos, incluyendo cinco de ocho desde la línea de tres puntos, y los Trail Blazers de Portland rompieron una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 114-108 sobre los Celtics de Boston el domingo.

Deni Avdija sumó 24 puntos, diez asistencias y siete rebotes para los Blazers, Toumani Camara anotó 20 unidades, y Donovan Clingan tuvo 18 tantos y 18 rebotes. Caleb Love añadió 18 puntos desde la banca.

Los Celtics, cuya racha de cuatro victorias seguidas fue interrumpida, fueron liderados por Jaylen Brown con 37 puntos en 14 de 23 tiros. Fue el noveno juego consecutivo de Brown con 30 o más unidades, empatando con Larry Bird por el récord de la franquicia de juegos al hilo con más de 30 unidades. Paul Pierce es tercero con siete.

Anfernee Simons anotó 13 puntos desde la banca en su primer juego contra su antiguo equipo, pero los Celtics de Boston lanzaron un 43% en general y un 29% (13 de 45) desde la línea de tres puntos.

El novato Hugo González también anotó 13 puntos para Boston en el duelo.

Los Celtics tenían ventaja de 63-55 al descanso, pero Portland se las arrebató al superar a Boston 31-22 en el tercer período.

Una bandeja de Derrick White con 4:47 por jugar puso el marcador 100-100, pero el triple de Love con 4:30 por jugar le dio la delantera decisiva a Portland.