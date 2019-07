Tras derrota, Morelia busca recomponer camino ante el Atlas

Morelia.- Pese a la derrota en su presentación ante Tigres de la UANL, en Morelia están convencidos de que lo mostrado en el segundo tiempo de dicho encuentro llevará buenos resultados al equipo, consideró el mediocampista chileno Rodrigo Millar.

"Queremos tener episodios como el segundo tiempo contra Tigres, es lo que buscamos, trabajamos fuerte durante la pretemporada. La idea es robar la pelota en lo alto y tener posibilidades frente al arco rival", dijo el jugador en rueda de prensa.

Monarcas debutó con revés 4-2 ante el campeón Tigres y este viernes se presentará ante su afición en el estadio Morelos, cuando le haga los honores al Atlas, que va por su segundo triunfo del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Reconoció que los primeros 45 minutos ante Tigres fueron malos, algo de lo que ya hablaron de manera interna, por lo que seguramente habrá cambios en busca de mejores resultados.

"Malo, ya hablamos dentro del vestidor y sabemos que no fue un buen tiempo, nos pasaron por arriba, no me siento titular en un equipo que tiene competencia. Seguramente vendrán cambios porque el equipo necesita resultados".

Añadió que hacerse fuertes en casa será determinante para buscar el triunfo y así quitarse el mal sabor de boca de su anterior derrota, pues sabe que los resultados positivos serán motivantes e importantes en busca de un lugar en la Liguilla.