Tras el ridículo, ‘Tata’ hace maletas

DOHA.- El adiós anunciado. Todos lo sabían. Sólo faltaba que el propio Gerardo Martino lo confirmara: Se va de la Selección Mexicana.

“El contrato se venció cuando el árbitro pito el final”, dijo el argentino, quien se va de México como el único seleccionador que no pudo clasificar a unos octavos de final, de 1994 a la fecha.

“No podría decir absolutamente nada a la gente, soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración, y como responsable de esto que provoca tristeza, asumo la responsabilidad de este gran fracaso que hace siete u ocho Mundiales no se producía”, dijo.

Y reiteró que no ve cómo pudiera seguir a cargo del equipo nacional: “No hay motivos que ahora me hagan pensar que el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el partido y no hay nada por hacer”.

No se salió del discurso: “Se jugó bien, pero se perdió”.

Y nadie lo sacó de ahí: “Hoy [miércoles] se pierde, pero fue cuando mejor jugamos, cuando más superamos al rival, cuando más situaciones de gol creamos, y podría decir que hubiéramos hecho la cantidad de goles que necesitábamos para no depender de otros resultados”.

Sabía que le hacía falta un gol, “por eso metimos un delantero más. Sabíamos que el resultado nos dejaba fuera, pero lo intentamos”.

Por eso, la conclusión sobre su era la deja para la opinión pública: “Son motivos de análisis internos para otro momento, donde uno pueda pensar y elaborar con más claridad. No estoy en una posición que no sea otra que asumir el rotundo fracaso, como para hacer un análisis distinto”.

Es casi un hecho que Martino ni siquiera pise México. Seguramente, entregará un informe que se quedará archivado y leído por casi nadie: “Lo tengo y lo voy a dejar si la Federación me lo demanda”.

Sus conclusiones acerca de qué es lo mejor para el futbol mexicano, ya las ha dado: “Lo he hablado con el presidente [Yon de Luisa] y con Gerardo Torrado en su momento, y ahora con Jaime Ordiales... Hasta ahí”.