Tras mofarse de baile feminista, Omar Lomelí quiere regresar al América

Omar Lomelí quiere su revancha tras ser cesado por el América. Consciente de las consecuencias, por el video colgado en redes sociales, donde apareció junto con otros futbolistas de la Sub-17 haciendo parodia de un baile femenista ["un violador en tu camino"], no pierde la ilusión de llegar al profesionalismo.

"Quiero marcar huella aquí en mi país, ser alguien importante en el futbol, emigrar a Europa que es lo que todo joven quiere y que la gente me reconozca por mis buenos actos, no por los malos", dijo Lomelí a ESPN.

El defensa central de 17 años ahora se debe al Deportivo Zitácuaro, de la Liga Premier de la FMF. Oportunidad que atesora, luego de un supuesto bloqueo. Después de su baja del Nido de Coapa, Lomelí tenía programada una prueba en las fuerzas básicas del Cruz Azul; sin embargo, de último momento le cancelaron la visoría.

"Por ningún momento nos pasó de la cabeza de que pueda llegar a tal grado [el video]. Lo hicimos sólo por diversión. Se me comunicó que iba a tener un castigo... Al final me dijeron que no permanecía más en el club", relató el joven zaguero.

Más tarde, en sus redes sociales, el examericanista agregó una reflexión: "después de un mal momento de tu vida; buscas el sol al día siguiente, pero no lo encuentras. Entonces mañana lo vuelves a buscar, quizás tampoco salga, pero acabarás encontrándolo y sacarás fuerzas para seguir luchando... El futbol te da lecciones de superación, pero sobre todo, te enseña a ir a por todo, con lo que te proponga".