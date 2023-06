Travis Kelce afirma que no recibe el salario que se merece en los Chiefs

Travis Kelce, campeón en los Super Bowls LIV y LVII con los Kansas City Chiefs de la NFL, afirmó este miércoles que no recibe el salario que se merece.



"Ves cuánto más dinero podrías estar ganando y sí, te golpea un poco en el estómago. Te hace pensar que se están aprovechando de ti y no sé si realmente presioné el acelerador suficiente para obtener lo que valgo", afirmó el considerado mejor ala cerrada de la NFL en activo.

Travis, de 33 años, tiene un contrato por 14.3 millones de dólares al año en los Chiefs, menos de la mitad de lo que gana el receptor de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, excompañero de Kelce, quien es el mejor pagado entre los que no son 'quarterbacks'.

"Cuando vi a Tyreek ir y obtener 30 millones al año, pensé '¡hombre!, eso es más de dos veces lo que estoy ganando en este momento'. A mis agentes les encanta decirme lo mal pagado que estoy", mencionó el seleccionado ocho veces al Pro Bowl.

En los actuales campeones de la NFL ni Kelce, ni el mariscal de campo Patrick Mahomes, también poseedor de dos anillos de campeón, destacan entre los jugadores que más dinero ganan en sus respectivas posiciones en la liga.

Lamar Jackson, 'quarterback' de los Baltimore Ravens, es el elemento mejor pagado de la NFL con 52 millones de dólares al año; le sigue el pasador de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, con 51 millones; el tercer puesto lo ocupa Aaron Rodgers de los Jets con 50.2 millones.

Mahomes aparece hasta el séptimo escalón en esa lista con 45 millones de dólares anuales. Kelce, considerado el mejor ala cerrada de la liga, ni siquiera aparece entre los 16 mejores jugadores remunerados, algo que confesó no le incomoda.

"Cada vez que hablo de querer más dinero, me dicen: ¿Por qué no vas a los Chiefs y les preguntas?, pero estoy bien porque el mercado libre parece divertido hasta que vas a algún lugar y no puedes ganar y a mí me encanta ganar. Me encanta la situación en la que estoy aquí", detalló.

Kelce llegó a los Chiefs seleccionado en la tercera ronda del Draft del 2013. En nueve temporadas, además de ganar dos anillos de campeón, presume 814 recepciones para 10,344 yardas y 69 anotaciones. Acumula más de 1,000 yardas en las recientes siete temporadas consecutivas.