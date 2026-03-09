Travis Kelce renueva un año con Kansas City
La lesión de Patrick Mahomes podría afectar la ofensiva de los Chiefs
Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y novio de Taylor Swift, la estrella del pop, renovó su contrato con los Chiefs para una nueva temporada, después de que reconociese que tuvo dudas sobre su retirada.
El veterano de 36 años firmó un contrato por un valor máximo de 15 millones de dólares, con 12 garantizados, según la cadena ESPN.
El 'tight end' ha ganado tres 'Super Bowl' con los Chiefs, donde forma una de las mejores parejas ofensivas de la liga junto al 'quarterback' Patrick Mahomes.
Sin embargo, Mahomes podría perderse parte de la próxima temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado diciembre.
Kelce, quien ya es considerado como uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, vio crecer su popularidad al final del 2023, cuando dio a conocer su relación amorosa con Taylor Swift, la estrella del pop, con quien se comprometió en agosto pasado.
