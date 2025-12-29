Trepidante triunfo de San Francisco

SANTA CLARA, California.- Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de 38 yardas a Jauan Jennings con 2:15 restantes, y los 49ers de San Francisco forzaron un pase incompleto en la última jugada desde la yarda dos para vencer 42-38 a los Bears de Chicago el domingo por la noche y preparar un enfrentamiento en la semana 18 por el primer puesto en la Conferencia Nacional.

Caleb Williams llevó a los Bears (11-5) por el campo en los segundos finales y tuvo una última oportunidad para ganar. Pero Bryce Huff lo obligó a salir de la bolsa de protección y su envío quedó corto para Jahdae Walker en la zona de anotación, sellando la sexta victoria consecutiva para los 49ers (12-4).

Purdy siguió su actuación de cinco pases de touchdown, la más alta de su carrera la semana pasada contra Indianápolis, lanzando para tres anotaciones y corriendo para dos, convirtiéndose en el sexto jugador desde la fusión de la AFL y la NFL en tener juegos consecutivos con al menos cinco touchdowns.

Eso le dio a los 49ers la oportunidad de ganar la División Oeste de la NFC y obtener un descanso al vencer a Seattle (13-3) en el final de la temporada la próxima semana. Eso le daría a San Francisco la ventaja de jugar en casa y la oportunidad de quedarse en su estadio durante toda la postemporada, con el Super Bowl programado para jugarse en el Levi´s Stadium el 8 de febrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La derrota termina con las esperanzas de los Bears de obtener el primer puesto. Chicago ya ha asegurado la NFC Norte y puede obtener el puesto número dos al vencer a Detroit la próxima semana.