Tri confirma tres duelos amistosos

Cerrará su preparación para el Mundial ante Ghana, Australia y Serbia

Por El Universal

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Tri confirma tres duelos amistosos

México.- Las Selección Mexicana tiene definidos a sus últimos tres rivales antes de su presentación en la próxima Copa del Mundo 2026.

Este martes, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, anunciaron a Ghana, Australia y Serbia como sus últimos sinodales.

El primero y tercer partido se disputarán en territorio mexicano, muy probable en Puebla y Toluca, respectivamente; se confirmarán en los siguientes días; contra Australia será en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Estos partidos se suman a los tres que le restan al Tricolor de Javier Aguirre. Primero, el 25 de febrero enfrentará a Islandia en Querétaro; a Portugal y Bélgica los días 28 y 31 de marzo.

"Lo interesante son los rivales, si hemos planteado una meta estratégica con distintas confederaciones, ocho de Concacaf, siete con UEFA, 13 de Conmebol, uno de Oceanía, dos de África, seis con Asia y tres a ser determinados", declaró Ivar Sisniega en conferencia de prensa.

¿CUÁLES SERÁN LOS ÚLTIMOS RIVALES DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

Después de la Fecha FIFA de marzo, estos serán los últimos duelos de la Selección Nacional de Futbol, antes de su debut en la Copa del Mundo 2026, el 11 de junio ante Sudáfrica.

-México vs Ghana/ 22 de mayo/ Sede en México por confirmar

-México vs Australia/ 30 de mayo/ Rose Bowl, en Pasadena, California

-México vs Serbia/ 4 de junio/ Sede en México por confirmar

Los horarios y sedes pendientes se anunciarán en los próximos días.

