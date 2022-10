Tricolor Femenil comienza nueva etapa con el español Pedro López

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Pedro López viene con la misión de darle un giro a las Selecciones Mexicanas Femeniles. El español fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del equipo nacional, y lo hace comenzado de cero, poniendo como primer objetivo el juego amistoso contra Chile, no viendo más allá.

"Salí de España donde tenía grandes ofertas porque creo que aquí se pueden hacer cosas muy interesantes, pero hay que ir paso a paso, no veo hacia una próxima Copa del Mundo, sino el juego contra Chile", comentó.

Sobre el regreso de Charlyn Corral, el técnico dijo que reconoce la categoría de la hoy delantera del Pachuca, y de lo pasado, "pues no sé qué pasó, lo único que puedo decir es que vamos hacia adelante y hoy está entre nosotros".

Sobre el mismo tema, Kenti Robles, capitana del equipo mexicano, indicó que la delantera será bien recibida, "cómo todas las jugadoras. Ella es una gran compañera y la hemos recibido muy bien".

Yon de Luisa, presidente de la FMF, señaló que espera que bajo la dirección de Pedro López siga el crecimiento de los equipos femeniles mexicanos. Así mismo, Andrea Rodebaugh, directora de selecciones femeniles, ratificó en la Sub 17 a Ana Galindo, en tanto que para los demás equipos, indicó que se tomará tiempo para tomar una decisión.

No se puede negar que las selecciones femeniles tocaron fondo después de aquel torneo W de Concacaf realizado en Monterrey. Se perdió todo. La participación en el Mundial. La participación en Juegos Olímpicos. A la directora técnica, Mónica Vergara. Y al director deportivo de la FMF, Gerardo Torrado.

"Nos hemos caído", manifiesta Kenti Robles, capitana del equipo mexicano y jugadora del Real Madrid. La defensa acepta que llegó la crisis al equipo mexicano, pero es hora de levantarse. "Lo que sucedió es un poco el reflejo de lo que sucede en la vida. A veces te caes y ahora nos toca levantarnos", manifestó.

Hay que dejar lo que sucedió en Monterrey, "atrás. Hay que mirar adelante. Ahora estamos con Pedro (López, el nuevo técnico) y le damos la bienvenida. Tenemos muchísimas ganas de empezar, estamos muy ilusionadas".

Asegura Kenti que no hay fórmulas mágicas: "Hay que trabajar día a día, porque al final todos amamos tanto México, todas y todos sabemos lo que este país representa para nosotros y queremos al final ponerlo donde merece".