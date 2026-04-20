Triunfa el Magic sobre los Pistons

DETROIT.- Paolo Banchero anotó 23 puntos, capturó nueve rebotes y repartió cuatro asistencias para liderar al Magic de Orlando, octavo preclasificado, a una victoria de 112-101 sobre los Pistons de Detroit, primeros preclasificados, el domingo por la noche en el Juego 1 de su serie de primera ronda, lo que extendió la racha más larga de derrotas en casa en playoffs en la historia de la NBA.

Detroit ha perdido 11 partidos consecutivos como local en la postemporada, una sequía que se remonta a 2008.

Los Pistons tendrán otra oportunidad contra Orlando el miércoles por la noche en el Juego 2.

Cade Cunningham, de Detroit, anotó 39 puntos, su máximo en playoffs, y Tobias Harris sumó 17 para los Pistons, pero el resto de sus compañeros estuvo discreto en ataque.

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Franz Wagner anotó 11 de sus 19 puntos en el cuarto periodo para ayudar a sentenciar la victoria del Magic, que nunca estuvo en desventaja. Desmond Bane y Wendell Carter, de Orlando, anotaron 17 puntos cada uno y Jalen Suggs aportó 16.

Los Pistons no han avanzado más allá de la primera ronda en la postemporada en 18 años y el Magic no lo ha hecho desde 2010.

Los Pistons salieron apagados en la segunda mitad y Orlando lo aprovechó, al anotar ocho de los primeros nueve puntos y provocar que el entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff, pidiera un tiempo muerto.

Detroit encadenó 10 puntos seguidos y 13 de los siguientes 15 para empatar 65-65 con un triple de Cunningham.