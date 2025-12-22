logo pulso
Triunfan los Spurs frente a Wizards

De´Aaron Fox ayudó con 27 puntos y encestó cinco triples

Por AP

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfan los Spurs frente a Wizards

WASHINGTON.- De´Aaron Fox anotó 27 puntos y encestó cinco triples para ayudar a los Spurs de San Antonio a una victoria de 124-113 sobre los Wizards de Washington el domingo por la noche.

Luke Kornet sumó 20 unidades y 12 rebotes, y Stephon Castle añadió 18 tantos y 11 asistencias mientras los Spurs ganaban su sexto partido en siete juegos y el segundo en cuatro días contra Washington.

Victor Wembanyama consiguió 14 puntos y 12 rebotes en menos de 22 minutos mientras continuaba su rol desde la banca para San Antonio desde su regreso de una distensión en la pantorrilla.

Bub Carrington anotó 21 para los Wizards, que descansaron a los titulares Alex Sarr (aductor) y Khris Middleton (rodilla) después de que ambos jugaran en la victoria del sábado 130-122 en Memphis.

Tre Johnson anotó 19 puntos y Tristan Vukcevic tuvo 18 para Washington, que regresó de una gira de tres partidos con dos victorias pero ha perdido cuatro seguidos en casa.

Wembanyama ha jugado menos de 25 minutos en los cinco partidos desde su regreso. Alcanzó casi 15 minutos para el medio tiempo el domingo, y junto con Fox y Castle sumaron 30 unidades mientras San Antonio superaba a Washington 43-21 en el segundo cuarto, encaminándose a una ventaja de 20 al descanso.

Washington nunca se acercó a menos de nueve puntos después, permitiendo al entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, sentar a Wembanyama durante todo el cuarto período, excepto 40 segundos.

