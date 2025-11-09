logo pulso
Triunfo de Chicharito Hernández con gol y lágrimas en Chivas

La afición de Chivas se emociona al ver a Javier Hernández besar el escudo del equipo tras anotar un gol en un partido lleno de emociones.

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 03:22 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Uno de los hombres más criticados en el futbol mexicano en el último año es, sin duda alguna, Javier Hernández, atacante de Guadalajara que llegó con grandes expectativas y ha quedado a deber.

Entre lesiones, bajas de juego y problemas extra-cancha, Hernández ha recibido el rechazo de un gran sector de la afición rojiblanca, que se cansó de su nula productividad.

Con esa presión y los ojos de todos sobre él, "Chicharito" vio actividad en la última jornada de la fase regular ante Monterrey, un juego lleno de emociones que lo vio volver a brillar.

Hernández remató, como en sus mejores momentos, un gran balón, colocando el esférico en el fondo de las redes y sellando el triunfo ante el equipo regio.

El gol, que generó la explosión de júbilo entre los aficionados, vivió su momento más emotivo al ver a "Chicharito" besar el escudo del equipo y llorar de felicidad. Gestos que se hicieron virales en redes sociales, donde se recordó la posibilidad de que fuera su último tanto con los rojiblancos.

Durante su segundo ciclo con Chivas, ha disputado 18 partidos entre Liga MX, Liguilla y Concacaf Champions Cup. En ese tiempo, ha marcado tres goles, lo que le ha generado una enorme presión por parte de los seguidores.

