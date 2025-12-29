Triunfo de Pats sobre los Jets

EAST RUTHERFORD.- Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra se encargaron de hacer su parte para convertirse en campeones de la División Este de la Conferencia Americana.

Y ni siquiera necesitaron cuatro períodos.

Maye lanzó cinco pases de touchdown, el máximo de su carrera, antes de salir del juego en el tercer cuarto. Nueva Inglaterra anotó un TD en sus primeras seis series ofensivas y los Patriots terminaron la temporada regular invictos como visitantes al dominar el domingo 42-10 a los Jets de Nueva York. Unas horas más tarde, los Patriots (13-3) ganaron el título del Este de la AFC por primera vez desde 2019 cuando Buffalo, que había ganado las últimas cinco coronas divisionales, perdió 13-12 ante Filadelfia.

Maye completó 19 de 21 pases para 256 yardas y un índice de pasador de 157.0, con pases de TD a Rhamondre Stevenson —quien también tuvo una carrera de touchdown—, Austin Hooper, Stefon Diggs, Hunter Henry y Efton Chism III antes de ser reemplazado por el entrenador Mike Vrabel por Joshua Dobbs con 5:31 restantes en el tercer cuarto.

Maye se unió a Tom Brady (11 veces) y Drew Bledsoe (dos veces) como los únicos QB´s de Nueva Inglaterra en alcanzar las 4,000 yardas por pase en una temporada.

Fue otra actuación vergonzosa en el final de temporada en casa para los humildes Jets (3-13), que han perdido cuatro seguidos y tienen dos temporadas consecutivas con múltiples rachas de derrotas de al menos cuatro juegos.

El quarterback novato no reclutado Brady Cook hizo su tercera apertura consecutiva y completó 19 de 33 pases para 152 yardas y una intercepción. Breece Hall tuvo 111 yardas por tierra, incluyendo una carrera de TD de 59 yardas al inicio del cuarto cuarto, para lograr su primera temporada de 1,000 yardas.