Triunfo del Thunder de Oklahoma City con destacada actuación de Shai Gilgeous-Alexander
El jugador Shai Gilgeous-Alexander fue clave en la victoria del Thunder de Oklahoma City sobre los Grizzlies de Memphis en la NBA.
MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos, incluyendo una ráfaga de nueve puntos en el último cuarto, para ayudar al Thunder de Oklahoma City a vencer el domingo 114-100 a los Grizzlies de Memphis.
Memphis todavía estaba a un solo dígito de diferencia con poco más de cuatro minutos por jugar cuando Gilgeous-Alexander convirtió dos triples consecutivos y completó una jugada de tres puntos para ampliar la ventaja a cifras dobles, ayudando a asegurar la victoria para los campeones defensores de la NBA. Oklahoma City mejoró a 6-1 como visitante y 10-1 en general, con su única derrota el miércoles en Portland.
Chet Holmgren y Ajay Mitchell anotaron 21 puntos cada uno para el Thunder. Isaiah Hartenstein terminó con 18 puntos y 13 rebotes.
Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 17 puntos. Cedric Coward tuvo 13 puntos y diez rebotes, Jaylen Wells y Sant Aldama anotaron 12 cada uno. Ja Morant se limitó a 11 puntos con un tres de 18 en tiros de campo.
Oklahoma City superó un mal porcentaje de tiros y un déficit de 19 puntos en la primera mitad al superar a Memphis 34-18 en el tercer cuarto y borrar la ventaja de los Grizzlies. El Thunder continuó superando a Memphis 63-38 en la segunda mitad.
