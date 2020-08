"Tuca" Ferretti critica a periodistas en conferencia de prensa por no usar cubrebocas

El técnico de Tigres, Ricardo "Tuca" Ferretti, explotó en contra de los reporteros que estuvieron en una conferencia virtual el pasado fin de semana.

Al concluir el partido de la jornada 3 entre los felinos ante Tijuana, Tuca le reclamó a los comunicadores el por qué no utilizaban cubrebocas.

"¿Y su cubrebocas?", cuestionó Ferretti a los reporteros que se conectaron a la plataforma zoom para seguir la conferencia que estaba por iniciar tras el empate de Tigres ante Tijuana.

"Estamos en nuestras casas Tuca", mencionó un periodista, un argumento que no aceptó el técnico del cuadro universitario.

"A mí me estuvieron chingue y chingue de por qué no utilizaba cubrebocas, aún estando en mi casa", recordó el brasileño.

Después de segundos de discusión, Tuca dio la autorización de iniciar con la conferencia de prensa virtual.

El choque terminó con empate a cero en el estadio Caliente.