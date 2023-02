Tuca Ferretti es presentado como nuevo técnico de Cruz Azul

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Una nueva era ha iniciado en Cruz Azul. El experimentado Ricardo 'Tuca' Ferretti fue presentado como nuevo entrenador de La Máquina, para este torneo Clausura 2023 y los próximos dos años.

Ferretti, que ya vio a su equipo ayer ante Atlas en el Estadio Azteca y que ya cruzó palabras con los jugadores en las instalaciones de La Noria, se dijo ilusionado para tomar las riendas de la institución celeste.

"Es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, que más honor puedes tener como trabajador, como entrenador, que estar en una institución tan grande. Cuántos no quisieran estar en mi lugar", declaró el también exfutbolista.

Ferretti sabe que la exigencia de la afición en el equipo de La Noria es distinta y aseguró que de él, cuerpo técnico y jugadores, depende mantenerla.

"La afición tiene la ilusión y nadie se las puede quitar, de nosotros depende que siga aumentando con resultados. Debemos ser conscientes de dónde estamos parados, tenemos que dar un plus", aseveró el ex estratega de Tigres, Chivas, Pumas y FC Juárez.

Llega a un equipo que suma únicamente dos victorias, que por ahora se encuentra fuera de los puestos de repechaje, no conoce a todo el plantel, pero acepta que tendrán buena química para encarar lo que resta del Clausura 2023.

"Un 80 por ciento del equipo lo conozco porque soy gente de futbol, y ellos me conocen. Creo que vamos a hacer muy buena química. Ya los felicitamos por el triunfo de ayer y naturalmente también las observaciones pertinentes que Memo Vázquez y yo pretendemos trabajar a partir del lunes", dijo ante los medios de comunicación.