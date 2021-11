"Tuca" Ferretti ofrece disculpas por comentarios misóginos y homofóbicos

Ricardo "Tuca" Ferretti, director técnico del FC Juárez, ofreció disculpas luego de haber sido duramente criticado por los comentarios machistas y homofóbicos que dijo durante una conferencia de prensa.

"Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial [...] En primer lugar, no tengo ningún problema homofóbico, de ninguna parte", compartió Ferreti durante una entrevista con David Faitelson, de ESPN.

"Los chistes que yo antes contaba y ahora cuento con las cosas que decía antes y ahora digo, ya no son validas. No fue mi intención, y si en algún momento dado alguien se sintió, le pido una disculpa y no tengo ningún problema con nada, de veras", agregó.





Este lunes, Mikel Arriola, Presidente de la Liga MX, apuntó a TUDN que está "en contra de cualquier tipo de discriminación y a través del futbol no se puede insultar a nadie. Vamos a estar muy cercanos a la decisión de la comisión disciplinaria, seguramente va a votar un procedimiento... reiterar que en la Liga MX no se va a insultar a nadie"

"Tuca" Ferretti se encuentra bajo el ojo del huracán luego de haber hecho comentarios machistas y homofóbicos contra la prensa.

"¿Hay viejas, no? ¿verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? ¡Chin mana!, puros machos entonces. ¡Qué bueno! Han seleccionado bien, ya estás limpiando la casa", expresó.

El pasado mes de junio, a menos de un mes de haber salido de Tigres, Ferretti fue nombrado técnico del FC Juárez.