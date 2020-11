"Tuca" Ferretti y los Tigres, en busca del título pendiente

Los Tigres ya piensan en lo que será la Liga de Campeones de la Concacaf. Después de caer en los cuartos de final del Guardianes 2020 (global 3-2) ante Cruz Azul, a los felinos no les queda de otra que organizar lo que viene.

"Volver a entrenar el viernes y seguir con los entrenamientos para ir a afrontar estos compromisos. Es uno de los títulos que nos falta para redondear el tiempo que llevamos trabajando. Espero poder dar satisfacción a los aficionados", comentó Ricardo Ferretti, timonel de los regiomontanos, tras el partido en el Estadio Azteca.

En 10 años desde que asumió el cargo como estratega de los Tigres, al "Tuca" se le ha criticado por no ganar el campeonato internacional.

Sobre la eliminación en Liga MX, Ferretti reconoció que su plantel no estuvo a la altura durante los dos cotejos, a pesar de su superioridad en la vuelta de esta noche.

"Hicimos un partido adecuado pero nos faltaron dos goles. Fuimos quienes impusimos con o sin pelota, mas no nos alcanzó; la Liguilla es de 180 minutos".