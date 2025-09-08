Túnez se clasifica para el Mundial de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina. En menos de 275 días, el balón estará rodando en el estadio Banorte para dar inicio al torneo más importante del futbol.

El jueves 11 de junio del próximo año se estará inaugurando el Mundial en México, que estará haciendo historia al convertirse en el primer país que lo alberga en tres ocasiones.

Hasta el momento, 17 países ya cuentan con su boleto asegurado para la siguiente justa mundialista.

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez, Uruguay y Uzbekistán están clasificados para la Copa del Mundo; sin embargo, ya hay un nuevo invitado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Túnez confirmó su presencia en el Mundial, luego de conseguir una victoria de manera agónica ante Guinea Ecuatorial, en condición de visitante, en el estadio de Malabo.

Con anotación de Ben Romdhane, las Águilas de Cartago consiguieron su boleto y participarán por séptima ocasión en la justa mundialista, luego de Argentina 1798, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022

Es decir que la Selección de Túnez disputará la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva. De esta manera, se convirtió en el decimoctavo invitado, tras las ya mencionados, por lo que únicamente quedan disponibles 30 cupos.

Además, se unió a Marruecos como los únicos representantes de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) en el Mundial, hasta el momento.

Cabe resaltar que, en sus seis participaciones previas, Túnez nunca ha podido superar la Fase de Grupos. En su historia, cuenta con 18 partidos disputados, donde ha sufrido 10 derrotas, cinco empates y únicamente ha sumado tres victorias.

Curiosamente, una de sus victorias fue sobre la Selección Mexicana en su primer Mundial en el que participó (1978); las otras dos se dieron sobre Panamá en Rusia 2018 y sobre Francia en Qatar 2022.