Duelos vibrantes en la Liga Azteca

La categoría Estelar Ramiro Leyva del Torneo de Quetzal Apertura 2025 volvió a ser un auténtico festival de emociones en la jornada 16, donde las redes no dejaron de moverse y los equipos sacaron el orgullo en cada balón disputado.

VENCE EN DUELO DE ALARIDO

En un partido vibrante de ida y vuelta, el Atlético División logró imponerse 4-3 a la Carpintería Benja’s FC. Los héroes de la noche fueron Luis Armando Escalante y Juan Carlos Luevano, ambos con doblete, demostrando su olfato goleador. Por la Carpintería, Raúl Miranda también brilló con dos tantos y Alexis Gallegos puso la emoción con otro, pero el silbatazo de Ulises Ochoa Madrigal selló la victoria ajustada para División.

PISA FUERTE Y TRIUNFA

El Real Estanzuela mostró jerarquía y se llevó los tres puntos con un contundente 4-1 sobre Mulas de Moreno. La ofensiva fue repartida entre Saúl González, Rubén Ramírez, Manuel Alberto Rodríguez y Abelardo Aguilar, quienes se encargaron de firmar la goleada. El único tanto de Mulas cayó en los botines de Jorge Armando Zamarrón, insuficiente para frenar el vendaval. El encuentro fue dirigido por Alfredo Castañón Martínez.

IMPLACABLES CON RECITAL GOLEADOR

El partido más espectacular de la jornada tuvo como protagonista al Atlético Paisanos, que destrozó al Club Toluca F.C. con un arrollador 7-0. Jesús Tapia se llevó todos los reflectores con una exhibición de crack al marcar cinco goles, mientras que Jesús Michel Sánchez y Edder Rivadeniera completaron la obra maestra ofensiva. Con arbitraje de José de Jesús Reyes Infante.

INDEPENDIENTE ARRASA

El Deportivo Independiente fue una máquina de goles y aplastó 6-0 al Atlético Gota Blanca en un partido sin compasión. La figura indiscutible fue Sebastián Gaytán, que se despachó con un póker de anotaciones, demostrando que atraviesa un momento espectacular. A la fiesta se unieron Cristian Santana y Julio César Mora, completando la goleada que hizo vibrar a la tribuna. El silbante Martín Guzmán fue testigo de la contundencia.

IMPONE RESPETO

Por su parte, el Atlético Casanova firmó una victoria clara de 4-0 sobre Real Saucito, mostrando orden defensivo y pegada al frente. El ataque fue comandado por Pablo Leos, quien se llevó un doblete; mientras que Saúl Olvera y Jonathan Leos cerraron la cuenta para completar una exhibición de autoridad. Octavio Almendarez fungió como árbitro en este duelo.

EN LA 1/A DIVISIÓN ADRIANA LEYVA

El Torneo Aniversario 2025 de la Liga de Futbol Azteca, en su categoría 1/A División Adriana Leyva, vivió una tercera fecha cargada de emociones, con equipos que mostraron pegada, contundencia y hambre de triunfo en cada rincón de la cancha.

SE IMPONE CON AUTORIDAD

El Deportivo Reyes Colombia Neysa 63 no tuvo problemas para derrotar 2-0 al Atlético Palmeiras, en un encuentro donde el control del balón y la efectividad marcaron la diferencia. Said Rico abrió el marcador y Ulises Méndez selló la victoria, con la silbante Perla Rodríguez Godínez llevando el orden del partido.

FIRME CANDIDATO

Por su parte, JRS de la Rosa mostró un futbol práctico y contundente para vencer 3-0 a Mulas de Moreno FC. Los anotadores fueron Alejandro Estrada, Javier Tristán y Gabriel Martínez, quienes convirtieron la tarde en una fiesta de goles. El árbitro José Luis Martínez Martínez dirigió sin contratiempos el encuentro.

RUGEN CON FUERZA

La gran goleada de la jornada llegó de la mano de Rinocerontes F. C., que con un ataque implacable superó 5-2 a Costanzo FC. Juan Antonio Rodríguez brilló con un doblete, acompañado por las anotaciones de Ismael García y José de Jesús Noyola (también con doblete). Del lado de Costanzo, Baltazar Herrera e Iván Rivera intentaron mantener la esperanza, pero la potencia ofensiva de los Rinocerontes fue demasiada. El juez Alfredo Castañón Martínez controló las acciones.