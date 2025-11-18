Turismo prepara app turística rumbo al Mundial 2026

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que el Gobierno federal lanzará la App México 2026, una herramienta digital diseñada para acompañar a los visitantes durante el Mundial de Futbol que se celebrará en el país el próximo año.

Rodríguez Zamora explicó que, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, la aplicación ofrecerá información integral para los 5.5 millones de visitantes que se estima llegarán a México con motivo del torneo.

A través de esta plataforma, los turistas podrán recorrer el país de norte a sur mediante más de 250 rutas turísticas que incluirán destinos de sol y playa, circuitos culturales, experiencias gastronómicas y opciones ecoturísticas.

"Con la App México 2026, los visitantes van a poder descubrir el mundo maya, transportándose en el Tren Maya y viviendo experiencias comunitarias únicas", afirmó la funcionaria.

Como parte de las actividades previas al Mundial, la Secretaría de Turismo también buscará romper varios Récords Guinness en distintos estados del país.

Entre ellos, la "Imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo", que se realizará en febrero de 2026 en Chiapas, con el objetivo de "calentar motores rumbo al torneo".

Posteriormente, en marzo se organizará "la clase de futbol más grande del mundo", mientras que en mayo se llevará a cabo la creación del "mural de futbol más grande".

Rodríguez Zamora adelantó que habrá "más sorpresas", al asegurar que "México está de moda".