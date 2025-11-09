Tyler Shough lidera a los Saints en triunfo sobre los Panthers de Carolina

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Tyler Shough lanzó para 282 yardas y dos touchdowns, y los Saints de Nueva Orleans derrotaron 17-7 a los Panthers de Carolina el domingo, rompiendo una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Shough, un novato que comenzó la temporada como el quarterback suplente de los Saints, conectó un pase de anotación de 62 yardas con Chris Olave y uno de 30 yardas a Juwan Johnson para lograr su primera victoria como titular. Alvin Kamara corrió para 83 yardas para los Saints (2-8).

Olave terminó con cinco recepciones para 104 yardas, mientras que los Saints superaron en yardas a los Panthers 388-175.

Bryce Young se limitó a 124 yardas por aire y perdió el balón dos veces, poniendo fin a su racha de cuatro victorias consecutivas como titular. Rico Dowdle tuvo 53 yardas y un touchdown en 18 acarreos para Carolina (5-5).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dowdle puso a los Panthers en el marcador con una carrera de anotación de cinco yardas en la primera posesión, y parecía que podría ser el día de Carolina. Dowdle, quien fue multado la semana pasada por su celebración de touchdown de "dos bombeos", se alineó como si fuera a hacerlo de nuevo, pero esta vez no hizo ningún movimiento pélvico.

Sin embargo, los Panthers retrocedieron a partir de ahí, con sus siguientes cinco posesiones de la primera mitad resultando en 36 yardas netas y cuatro despejes.

Los Saints aprovecharon. Olave superó al mejor esquinero de cobertura de Carolina, Jaycee Horn, para un largo touchdown que le dio a Nueva Orleans una ventaja de 10-7 al medio tiempo.