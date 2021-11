UASLP será sede de Nal. de Basquet

Del 22 al 28 del presente con la presencia de 30 universidad del país, se llevará a cabo el Campeonato Nacional Universitario de Basquetbol del Consejo Nacional de Deporte de la Educación, (CONDDE) que tendrá como sede a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En este evento estarán tomando parte 24 quintetas de la rama varonil e igual número en la rama femenil, y se contará con cuatro sedes, Unidad Deportiva Universitaria, Auditorio Miguel Barragán, CEDETARD Sala Roja y CEDETARD Sala Azul, la inauguración tendrá lugar el lunes 22 a las 18:00 horas, en el Auditorio Miguel Barragán.

La primera etapa que se realizará del martes 23 al jueves 25 se formaron seis grupos con cuatro equipos, avanzando a los cuartos de final los seis líderes de grupo y los dos mejores segundos.

Los cuartos de final de desarrollarán el viernes 26, las semifinales el sábado 27 y los juegos por el tercer y cuarto lugar, así como las finales el domingo 28.

GRUPOS VARONIL

Grupo A: Universidad de Guadalajara, I.T. de Celaya, ITESM Monterrey y U.C. de Aguascalientes; Grupo B: U.A. de Chihuahua, ITESM Querétaro, U.A. México Norte y U.A. México Sur; Grupo C: U. Vasco de Quiroga, ITESM Toluca, U.A. Querétaro y CEU Monterrey; Grupo D: U. de Guanajuato, U.P. Bonaterra de Aguascalientes, U. A. de Zacatecas y U. Latina de América; Grupo E: UNAM, U. A. de Coahuila, U. Cuauhtémoc SLP, y U. Juárez del Edo. de Durango; Grupo F: ITESM Santa Fe, U. de Celaya, UAEM y UASLP.

GRUPOS FEMENIL

Grupo A: ITESM Aguascalientes, ITESM Monterrey, U. Vasco de Quiroga y UNAM; Grupo B: U. De Guanajuato, UAEM, UANL y U. A. de Aguascalientes; Grupo C: U.A. de Ciudad Juárez, U. Juárez del Edo. de Durango, U.A. Querétaro y U. A. de Zacatecas; Grupo D: ITESM Querétaro, U.A. de Chihuahua, ITESM Guadalajara y U.A. México Sur; Grupo E: Universidad Monterrey, I.T. de Celaya, U.A. México Norte y U.C. SLP; Grupo F: U. de Celaya, ITESM Toluca, U. Michoacana de SNH y UASLP.