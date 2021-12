UEFA pide a todos los jugadores que se vacunen

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, pidió a todos los jugadores que se vacunen contra la covid-19, petición que el organismo reforzará con un video para promover la vacunación y reducir el riesgo de infectarse.



"Es una elección personal, pero mi opinión es que se vacunen lo antes posible. Todas las cifras muestran que con la vacuna hay menos posibilidad de infectarse. Yo creo en la ciencia y lo he hecho. Nosotros debemos explicar las cosas. La gente no es estúpida y creo que, si no todos, la gran mayoría lo comprenderá", dijo.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA este jueves, la última del año, Ceferin dijo estar "orgulloso de la unión del futbol europeo -clubes, ligas, federaciones, aficionados y medios-" y se mostró convencido de que saldrá reforzado de la crisis actual.

"Ha sido un año muy duro, casi dos, con retos que no podíamos imaginar que íbamos a tener que afrontar. A pesar de la difícil situación por la covid y todo lo demás el fútbol europeo será más fuerte en el futuro", comentó.

Ceferin explicó las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo, como la relativa a las candidaturas de las Eurocopas 2028 y 2032, proceso que se desarrollará en paralelo y que el próximo marzo prevé estudiar las declaraciones de interés recibidas para una y otra edición, con la intención de tomar una decisión en septiembre e 2023.

También, en línea con el cambio de regla general adoptado el pasado verano, aprobó la abolición de la regla del valor doble de los goles a domicilio para los play-offs de la Liga de Naciones 2020/21 que se jugarán en marzo de 2022 y para los de la Eurocopa sub-21 que se jugarán en septiembre.

El ejecutivo dio luz verde a una nueva Estrategia de Sostenibilidad del Fútbol 2030, en colaboración con las distintas partes del fútbol europeo, para que este actúe como vehículo de protección medioambiental y recibió una actualización sobre el reglamento del Juego Limpio Financiero y la necesidad de revisarlo ante los efectos de la pandemia.

En este punto el Ejecutivo debatió un paquete de medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de la industria, teniendo en cuenta la nueva realidad del fútbol europeo de clubes y la UEFA confirmó que el proceso de consulta con todas las partes interesadas sigue en curso.

La elección de Portugal como anfitrión de la fase final de la Eurocopa Femenina de Fútbol Sala 2022 en marzo y la de la Federación Letona como organizadora de la final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala 2021-22 la próxima primavera, fueron otros puntos aprobados junto a la última edición del reglamento médico de la UEFA que entrará en vigor en 2022.