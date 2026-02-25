UEFA rechaza apelación y mantiene suspensión de Prestianni

NYON, Suiza (AP) — La UEFA rechazó la apelación de última hora de Benfica contra la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, lo que significa que seguirá descartado para el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el miércoles.

El ente rector del fútbol europeo anunció el lunes la suspensión provisional del atacante argentino por un partido tras las acusaciones de que profirió insultos racistas contra Vinícius Júnior en el encuentro de ida de la semana pasada.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y luego celebrara junto al banderín de córner de Benfica, lo que molestó a aficionados y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó alargentino de llamarlo "mono".

Prestianni, que se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius, ha negado haber insultado racialmente al astro brasileño, que es negro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La UEFA informó el miércoles que su órgano de apelación desestimó la solicitud del Benfica contra la suspensión y que confirmó la decisión de su órgano de control, ética y disciplina del lunes.

Durante el partido, se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomó ninguna medida adicional, ya que no había pruebas contra Prestianni.

Kylian Mbappé, compañero de Vinícius, afirmó que escuchó a Prestianni usar el insulto racial cinco veces.

Pero Benfica ha respaldado a su jugador, al sostener que los futbolistas del Madrid que dijeron haber oído el insulto estaban demasiado lejos. El club portugués señaló que acogía con satisfacción la investigación de la UEFA y que "apoya plenamente y cree la versión presentada" por Prestianni, "cuya conducta mientras ha estado en el club siempre se ha guiado por el respeto" hacia todos.

José Mourinho también apoyó a Prestianni y criticó a Vinícius por su celebración tras el gol, por la que el jugador fue amonestado. El técnico de Benfica manifestó que siempre ocurre algo en los estadios donde juega Vinícius.

El arquero madridista Thibaut Courtois declaró el martes que era incorrecto usar la celebración de Vinícius para justificar el presunto acto de racismo.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, estuvo entre quienes también criticaron a Mourinho por atacar a Vinícius tras el partido de la semana pasada.

Mourinho está suspendido para el partido de vuelta porque fue expulsado al final del encuentro de ida por protestar al árbitro. Pero también viajó a Madrid con Prestianni, quien entrenó con el resto del equipo el miércoles antes de que la UEFA rechazara la apelación de su club.