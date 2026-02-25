logo pulso
Archivos de Epstein omiten acusación contra Trump por agresión sexual: NYT

El rotativo indicó que estos documentos resumen entrevistas hechas por el FBI

Por EFE

Febrero 25, 2026 03:27 p.m.
A
Archivos de Epstein omiten acusación contra Trump por agresión sexual: NYT

Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, publicados recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) omiten materiales "clave" sobre una mujer que acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de agredirla sexualmente cuando era menor de edad, según The New York Times (NYT).

El rotativo indicó que estos documentos resumen entrevistas hechas por el FBI con respecto a una mujer que en 2019 aseguró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por Epstein.

La víctima aseguró al FBI, días después de que Epstein fuera arrestado por tráfico sexual, que fue agredida por el magnate en la década de 1980, y que este le presentó a Trump.

De acuerdo con la mujer, Trump la agredió "en un encuentro violento y escabroso" que presuntamente también tuvo lugar en los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En total, el NYT indicó que en los archivos divulgados faltan más de 50 páginas de material relacionadas con la investigación hecha por el FBI.

En una publicación en X, el DOJ afirmó que no eliminó ninguna información de los archivos desclasificados de Epstein.

"Si se extraen temporalmente archivos para censurar información de las víctimas, dichos documentos se restauran rápidamente en línea y están disponibles públicamente", aseguró el Departamento.

Y agregó que se hicieron públicos todos los archivos excepto los que son duplicados o forman parte de una investigación federal en curso.

La Administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado numerosas críticas por parte de legisladores y supervivientes de Epstein por la gestión de los archivos.

En su caso, los supervivientes se quejaron de que algunos archivos incluían nombres de víctimas y de que se habían omitido denuncias de abuso hechas contra otros hombres. 

