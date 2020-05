Umbro trollea a Cruz Azul por quitar su logo en una foto

Cruz Azul fue trolleado en redes sociales por su antigua marca que los patrocinaba, Umbro.

Luego de que la Máquina compartió una foto del día en el que el exfutbolista colombiano, Amaranto Perea fue presentado con el equipo celeste, los diseñadores de Cruz Azul se encargaron de borrar la marca británica del uniforme con el que posaba el exseleccionado colombiano.

A los pocos minutos, la marca retomó la imagen y le recordó a Cruz Azul la relación que tuvieron hace algunos años.

"Cuando tu Ex te niega pero no te puede olvidar...", escribió la marca en sus redes sociales. No cabe duda que la Máquina volvió a ser víctima de un trolleo.