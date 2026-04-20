Un éxito la mega rodada familiar en Soledad

La convivencia deportiva volvió a tomar las calles del municipio este domingo, con la realización de una mega rodada familiar que reunió a más de 500 niñas y niños acompañados por sus madres y padres, en un ambiente de activación física y unión comunitaria.

El evento tuvo como punto de salida la primaria "Antonio Soto Solís" a las 8:00 de la mañana, recorriendo importantes vialidades como avenida Camino Antiguo a Soledad, avenida Miguel Hidalgo, avenida Benito Juárez y carretera Matehuala, para concluir en el Jardín Hidalgo.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Deportes Municipal en conjunto con maestros y padres de familia, quienes impulsaron esta iniciativa con el objetivo de fomentar el deporte y la sana convivencia entre las familias del municipio.

Durante todo el trayecto, elementos de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal brindaron acompañamiento a los participantes, garantizando un recorrido seguro y ordenado.

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Al finalizar la rodada, las y los pequeños disfrutaron de una rifa de juguetes, bicicletas y diversos regalos, cerrando la jornada con entusiasmo, sonrisas y un grato recuerdo de su participación en esta actividad recreativa.