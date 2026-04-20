logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Un éxito la mega rodada familiar en Soledad

Por Romario Ventura

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Un éxito la mega rodada familiar en Soledad

La convivencia deportiva volvió a tomar las calles del municipio este domingo, con la realización de una mega rodada familiar que reunió a más de 500 niñas y niños acompañados por sus madres y padres, en un ambiente de activación física y unión comunitaria.

El evento tuvo como punto de salida la primaria "Antonio Soto Solís" a las 8:00 de la mañana, recorriendo importantes vialidades como avenida Camino Antiguo a Soledad, avenida Miguel Hidalgo, avenida Benito Juárez y carretera Matehuala, para concluir en el Jardín Hidalgo.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Deportes Municipal en conjunto con maestros y padres de familia, quienes impulsaron esta iniciativa con el objetivo de fomentar el deporte y la sana convivencia entre las familias del municipio.

Durante todo el trayecto, elementos de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal brindaron acompañamiento a los participantes, garantizando un recorrido seguro y ordenado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al finalizar la rodada, las y los pequeños disfrutaron de una rifa de juguetes, bicicletas y diversos regalos, cerrando la jornada con entusiasmo, sonrisas y un grato recuerdo de su participación en esta actividad recreativa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas
México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas

México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas

SLP

El Universal

Las figuras mexicanas revivieron la pasión futbolística ante un Brasil comandado por Ronaldinho y Kaká.

Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México
Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México

Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México

SLP

El Universal

Blanco recibió un reconocimiento por la Copa Confederaciones 1999 antes del encuentro.

Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas
Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas

Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas

SLP

El Universal

Chivas recuperó confianza con goleada 5-0 sobre Puebla en estadio Akron, tras dura derrota ante Tigres.

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América
André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

SLP

El Universal

Jardine evitó involucrarse en la trifulca tras la expulsión de Helinho y resaltó el respeto con el rival.