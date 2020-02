Un homenaje a Bryant desmitifica el homofóbico número 24 del fútbol brasileño

Un homenaje al recién fallecido astro del baloncesto estadounidense Kobe Bryant ha comenzado a deshacer el prejuicio en torno al número '24' en la sociedad brasileña, principalmente en el fútbol, después de ser asociado durante décadas y con sentido peyorativo a la homosexualidad.



DE UN JUEGO DE AZAR AL PREJUICIO



Durante muchos años casi ningún jugador se atrevía usar el dorsal '24' por ser el mismo número con el que se identifica al venado en el 'Jogo do bicho' (juego del animal), una lotería clandestina que a pesar de ser ilegal existe en todo el territorio brasileño y forma parte de su cultura.



El venado, que en otras culturas forma parte de la simbología de la virilidad, fue relacionado con la homosexualidad porque en las manadas solo un macho consigue aparearse con la hembra líder y el resto de machos se aproximan entre sí.



En Brasil, la leyenda dice que en los años veinte un jefe policial de Río de Janeiro que perseguía homosexuales en las calles se referían a ellos como 'venados' y luego la palabra 'veado' pasó por una metamorfosis fonética para convertirse en el peyorativo 'viado' (en portugués, una forma despectiva de referirse a los homosexuales).



"Somos todavía una sociedad machista, pero ahora con los movimientos por igualdad de derechos (de género) ese tabú se está rompiendo. No es un número, como el '24', o un color, como el azul o el rosado, los que van a determinar la sexualidad de una persona", comentó a EFE la psicóloga Luciana Galloni.



Ese "prejuicio inútil es muy fuerte y está arraigado" en todo Brasil, al punto de que en el Senado la numeración de las salas de los legisladores no incluye el '24' y los hombres no acostumbran a sentarse en la sillas de autobuses y aviones con ese número", apuntó.



HOMENAJE A BRYANT Y CAMPAÑA



El asunto no se mencionaba de manera directa, pero seguía implícito en esferas como las del fútbol, al punto de que en la liga de 2019 de los veinte equipos que disputaron la primera división solo Breno, el tercer portero del Gremio de Porto Alegre, tenía estampado el '24' en su casaca.



Pero durante la reciente presentación en el Corinthians del centrocampista colombiano Víctor Cantillo, el director del Departamento de Fútbol, Duilio Monteiro, dijo que el futbolista luciría la camiseta '8' en homenaje a su compatriota Freddy Rincón, que fue ídolo del club, y porque en el equipo paulista "no hay 24".



El tabú, que incluso ya pasaba a ser desconocido por las nuevas generaciones, revivió y movimientos de combate a la homofobia cuestionaron fuertemente al directivo, quien ante la presión afirmó que no existían "prejuicios" en el club y que Cantillo jugaría con el número '24' durante la temporada.



Inmediatamente el club Bahía, que ya lideró diversas campañas en el fútbol brasileño, como una contra el racismo y otra en octubre cuando jugó con una camiseta con manchas negras en señal de protesta por el derrame de crudo en el Atlántico que llegó a más de 1.000 playas en el país, abanderó ahora una contra la homofobia.



Bajo la consigna 'El número del respeto', el Bahía anunció que además de homenajear a Bryant, que inmortalizó el '24' en Los Ángeles Lakers de la NBA, su centrocampista Flavio luciría ese número en el partido por la Copa del Nordeste ante el Imperatriz de Maranhao, cuando el equipo de Salvador se impuso por 2-0.



"Estábamos pensando en la campaña desde el año pasado y Flavio aceptó vestir la camiseta 24. Infelizmente pasó la tragedia de Kobe (muerto junto a otras ocho personas en un accidente de helicóptero) y la anticipamos para demostrar que ese número era un tabú para ser quebrado", dijo a EFE Lenin Franco, gerente de márketing del Bahía.



REFUERZOS DE PESO



Gabriel Barbosa 'Gabigol', el flamante goleador de la liga en 2019, llegó a anunciar en redes sociales que usaría ese número en la victoria de este lunes por 1-3 sobre el Resende, por el Campeonato Carioca en el estado de Río de Janeiro, pero al final entró con su tradicional '9' y aplazó su adhesión a la campaña.



El experimentado Nené, figura del también carioca Fluminense, expresó su felicidad por ser, dentro del club, el "rostro" de una campaña que tiene una "representatividad enorme", porque al mismo tiempo homenajea a un "símbolo de genialidad y superación más allá del deporte", como Bryant, y abandera la lucha contra la homofobia.