"Un Mundial cada dos años perdería brillo", dice Cafú

Si alguien como Cafú, histórico capitán y lateral de la selección brasileña, no está de acuerdo con la idea de hacer un Mundial cada dos años, habrá que tomar en cuenta su opinión: "Espero que no pase... He dicho públicamente que no concuerdo con la idea de tener la Copa del Mundo cada dos años, creo que le quitarías brillo".

Podrán decir que cualquiera que no esté de acuerdo con una Copa del Mundo bienal es un conservador que no ve hacia el progreso, pero cuando expone sus razones debe ser considerada su opinión.

"Hacer la Copa del Mundo cada dos años la convertirá en una competición normal", agregó Marcos Evangelista de Moraes, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. "Le quitará las expectativas y la oportunidad a países que quieren estructurarse para ser sede".

Incluso lo plantea desde el romanticismo de salir campeón y el tiempo que esa selección que ha levantado el trofeo tendrá para disfrutar su logro. "Que lo disfrute por cuatro años del título que ganó, si lo colocas cada dos años se convertirá en una competencia normal y el Mundial no es una competencia normal, todas las Copas del Mundo son diferentes".

Uno de esos procesos de construcción es el que ha vivido Qatar rumbo a 2022, y Cafú ha sido testigo de lo que han realizado los organizadores. "He acompañado esas construcciones durante los últimos cuatro años, he visto cómo han construido un país para la Copa del Mundo, pero también en el futuro, para los turistas que quieran venir después del Mundial".

Y de las restricciones que existen, "Qatar como todos los países tiene sus leyes, tiene sus legislaciones y tienen que ser respetadas. Pero es un gran país y quienes vengan a la Copa del Mundo se van a divertir".