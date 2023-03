Una vez más el tema Fan ID y la Selección Mexicana volvió a colapsar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL). - El proceso de revisión de boleto y código QR alentó la entrada de los aficionados al juego ante Jamaica y esto provocó que casi una hora después de que se diera el silbatazo inicial, mucha gente aún siguiera formada en los accesos al Coloso de Santa Úrsula.

Incluso las personas que estaban en los alrededores para orientar a los aficionados con el registro, mejor se retiró de sus posiciones y se fueron a sentar, lejos de la multitud, pues el Fan ID, poco antes del inicio del partido, dejó de pedirse.

Esta no es la primera vez que sucede algo así en el Azteca, pues el año pasado también se intentó probar este método de identificación a los fans y terminó de igual forma siendo un total caos.

En las amplias filas para ingresar al recinto hay molestia y frustración, pues prácticamente se han perdido la mitad del partido que marcó el debut de Diego Cocca con la Selección Mexicana.

Muchas personas llegaron al Coloso de Santa Úrsula sin saber que el FAN ID era obligatorio, además de no tener fácil acceso a Internet para poder realizar su registro.

En las inmediaciones del Azteca, personas contratadas por la misma Femexfut, apoyaron en el registro y escaneo del código para poder entrar lo antes posible.

Colocaban pulseras verdes para identificar a las personas que ya habían hecho su registro y no esperar hasta los torniquetes ser escaneados.

Sin embargo, a pocos minutos de que iniciara el partido, la indicación fue dejar pasar a todos aunque no hayan revisado su FAN ID.