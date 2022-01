Unai Bilbao renueva con Atlético de San Luis

El Atlético San Luis anunció la renovación de contrato del español Unai Bilbao, con lo que se derrumban por completo los rumores que ubicaban al defensor como nuevo jugador del América o Cruz Azul.

A través de un comunicado, el club potosino informó que llegó a un acuerdo con Bilbao para estampar su firma en un contrato que lo vincula con la institución hasta el 2025.

Como se recordará, en este mercado invernal de fichajes, el nombre de Unai sonó fuerte, primero, como posible refuerzo del América a petición directa del técnico Santiago Solari.

Días después, los rumores apuntaron a que Cruz Azul entró a la puja por los servicios del español, aunque tampoco llegó a concretarse nada. Sobre su extensión de contrato, Bilbao se mostró agradecido y aseguró que San Luis es su segunda casa. "Para mí es un orgullo, desde que llegué, siempre he dicho que estoy muy contento aquí, que la considero mi segunda casa, siempre me he sentido muy querido, muy a gusto y en la ciudad, con los compañeros y la familia. La verdad es que estoy muy contento, feliz, y muy orgulloso", señaló.

El español le realizó una promesa a la afición potosina: "agradecer el apoyo que siempre tienen, es un apoyo vital para nosotros, es un apoyo que necesitamos, incondicional, de nuestra parte vamos a dar siempre el cien por cien, viene un torneo muy bueno, muy positivo, vamos a aspirar a cosas importantes".

Unai llegó al San Luis en 2018 y fue pieza clave para que el equipo consiguiera el ascenso a Liga MX. En total, ha defendido la casaca potosina en 77 partidos, anotando cuatro goles.