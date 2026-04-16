logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

UNAM abanderó a más de 600 deportistas para competencias 2026

El rector Leonardo Lomelí destacó la importancia de competir con honor y juego limpio.

Por El Universal

Abril 16, 2026 05:22 p.m.
A
UNAM abanderó a más de 600 deportistas para competencias 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, abanderó a las escoltas de alumnas y alumnos que participarán en los Campeonatos Nacionales Universitarios, la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026, y los exhortó a competir con honor, lealtad, deportivismo y juego limpio, en defensa de los valores de dicha institución.

Ceremonia oficial de abanderamiento y exhortos del rector

Durante la ceremonia celebrada en el Frontón Cerrado de la UNAM, el rector deseó éxito a las y los 632 deportistas que representarán a la Máxima Casa de Estudios en las principales justas estudiantiles y juveniles del país.

"Les deseo el mayor de los éxitos en las competencias que habrán de enfrentar. Estoy seguro de que pondrán muy en alto el nombre de su Universidad, que también harán amistades que los acompañarán a lo largo de su vida y será una gran experiencia para todas y todos", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Testimonios y compromisos de deportistas y entrenadores

En el acto, la estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración y seleccionada en paranatación, Fernanda Granillo Martín, llamó a sus compañeras y compañeros a comprometerse con un deporte libre de dopaje, trampas y cualquier forma de discriminación.

"Lo hacemos por nuestros valores, por el honor de nuestra máxima casa de estudios, por los principios fundamentales del olimpismo y sobre todo para que nuestra Universidad y el mundo sean un lugar mejor a través del deporte", indicó.

Además, Granillo Martín convocó a dar el máximo esfuerzo en cada competencia, respetar a los rivales y asumir cada enfrentamiento como el más importante, al tiempo que destacó que "el honor de la victoria se construye con el alma limpia y con la garra de un felino".

Agradeció a las autoridades universitarias por crear espacios seguros para el desarrollo académico y deportivo de las y los estudiantes. "Como representantes de la UNAM dejamos el corazón, el espíritu y la sangre en la pista, en la cancha o en la alberca", afirmó.

Por su parte, la entrenadora en jefe de voleibol de playa femenil, Paula Eguiluz Soto, reconoció a las y los deportistas por su valentía y disciplina, así como a las y los entrenadores por su compromiso en la formación integral de los equipos.

"Sabemos que nuestra responsabilidad y trabajo va más allá de lo técnico. Formamos carácter, sembramos valores y acompañamos sueños", señaló, tras destacar el papel del deporte como herramienta de transformación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

UNAM abanderó a más de 600 deportistas para competencias 2026
UNAM abanderó a más de 600 deportistas para competencias 2026

UNAM abanderó a más de 600 deportistas para competencias 2026

SLP

El Universal

El rector Leonardo Lomelí destacó la importancia de competir con honor y juego limpio.

Envían al Congreso iniciativa para crear Secretaría del Deporte
Envían al Congreso iniciativa para crear Secretaría del Deporte

Envían al Congreso iniciativa para crear Secretaría del Deporte

SLP

El Universal

El proyecto contempla colaboración con alcaldías y organismos para mejorar infraestructura y fomentar la actividad física en la ciudad.

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y tenis mexicano
Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y tenis mexicano

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y tenis mexicano

SLP

El Universal

Su gestión influyó en clubes de futbol y en la organización del Abierto Mexicano de Tenis.

Caen cinco integrantes de Los Chapitos en Sinaloa
Caen cinco integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

Caen cinco integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

SLP

El Universal

La acción en Sinaloa resultó en la incautación de armas y chalecos balísticos tras la detención de cinco sujetos.