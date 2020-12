"Uno de los hijos de Maradona, no era suyo", dice prensa en Argentina

La prensa sensacionalista en Argentina, ha encontrado en la muerte de Diego Armando Maradona otra forma de seguir "sangrándolo", tomando como base a sus herederos.

En un programa llamado "América TV", el conductor Luis Ventura dijo tener información en la que asegura que uno de los reconocidos hijos del exfutbolista, no es tal.

Según el conductor, Diego Maradona Sinagra, el primer hijo fuera de matrimonio que le apareció a Diego, no sería su vástago, sino su sobrino.

La madre es la cantante italiana Cristiana Sinagra y habría tenido una relación con uno de los hermanos del exfutbolista del Nápoli, Hugo o Raúl.

De acuerdo al programa, Diego Maradona Sinagra, recibió el apellido y el reconocimiento del exjugador del Nápoli, sin que hubiera prueba de ADN, sólo por determinación de la Justicia italiana.

Pero el astro, tenía conocimiento de todo esto: "Diego se murió sabiendo que no era hijo suyo", se aseguró en el programa.