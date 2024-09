Urgen donadores de sangre para André Marín

Este jueves el periodista deportivo David Faitelson publicó en redes sociales que se necesitan donadores de sangre para su compañero y amigo, André Marín, quien batalla con problemas de salud hace varios años.

"André Marín Puig. Atención en Monterrey: urgen donadores de sangre y plaquetas. Hospital Muguerza de alta especialidad Obispado CP 64060 Miguel Hidalgo y Costilla # 2525" fue el mensaje que publicó Faitelson.

En 2020 comenzaron los problemas de salud de Marín Puig, quien sufrió una enfermedad estomacal por culpa de una bacteria llamada Clostridium Difficile, por la cual tuvo una cirugía de estómago y sufrió una pérdida de peso considerable, lo cual hizo que cambie su imagen.

Dicha bacteria lo llevó a luchar por su vida, en palabras del propio periodista. Sin embargo, ganó la batalla.

"Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa Javier -que no se la recomiendo a nadie- que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas", confesó en una entrevista con Javier Alarcón.

André Marín estuvo internado y con problemas en la espalda, especialmente en las vértebras.

En 2022, sufrió de una neumonía la cual lo dejó nuevamente internado, motivo por el cual no fue a la Copa del Mundo en Qatar.