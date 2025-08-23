US Open 2025: Calendario, premios y favoritos del torneo

NUEVA YORK (AP) — Prepárate para el Abierto de Estados Unidos 2025 con una guía que te dice todo lo que necesitas saber para seguir el el último torneo de Grand Slam de la temporada, quiénes son los campeones defensores, cuáles son las probabilidades de apuestas, cuál es el calendario y más:

¿Cuándo comienza el US Open 2025?

El cuadro de individuales comienza el domingo a las 11 de la mañana hora local. El primer partido en el estadio Arthur Ashe entre el local Ben Shelton y un jugador surgido de la clasificación, arrancará al mediodía.

¿Dónde puedo ver el US Open en televisión?

— En Estados Unidos por ESPN, ESPN2 y ABC (los tres domingos). Esta es la lista para el resto del mundo

¿Quiénes son los campeones defensores?

La bielorrusa Aryna Sabalenka y el italiano Jannik Sinner ganaron los trofeos de individuales en 2024. Sabalenka derrotó 7-5, 7-5 a la estadounidense Jessica Pegula para su primer título del US Open y su tercer trofeo de Grand Slam, todos en canchas duras. Sinner superó 6-3, 6-4, 7-5 al estadounidense Taylor Fritz para su primer campeonato en Flushing Meadows y segundo en un grande, ambos en canchas duras. Añadió dos títulos de Slam, uno en canchas duras en el Abierto de Australia en enero y uno en canchas de césped en Wimbledon en julio.

¿Quiénes son los principales cabezas de serie en Flushing Meadows?

Sabalenka será la máxima cabeza de serie de las mujeres y Sinner el primero de los hombres. Actualmente ocupan el número uno en los rankings de la WTA y la ATP y las siembras del torneo siguen las clasificaciones de la WTA y ATP.

¿Quiénes son los favoritos en las apuestas?

Iga Swiatek ha superado a Sabalenka y es la favorita para ganar el trofeo de individuales femeninos, según BetMGM Sportsbook. La campeona de Wimbledon está con +260, con Sabalenka siguiente con +300. Coco Gauff es la tercera opción con +900. Sinner es el favorito para repetir como campeón masculino con +110, por delante de Carlos Alcaraz (+170), con una gran caída hasta Novak Djokovic (+1200).

Otros datos sobre el último torneo de Grand Slam del año

El Abierto de Estados Unidos se juega al aire libre en canchas duras en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flushing Meadows, Queens, Nueva York. Hay techos retráctiles en el estadio Arthur Ashe y el estadio Louis Armstrong. Las mujeres juegan partidos al mejor de tres sets con un desempate al primero en llegar a diez en seis iguales en el tercero; los hombres juegan al mejor de cinco con un desempate en seis iguales en el quinto. Al igual que en el Abierto de Australia y el Abierto de Francia, hay sesiones nocturnas.

¿Qué hay de nuevo este año?

El Abierto de Estados Unidos está añadiendo un 15to día de competencia al comenzar un domingo en lugar de un lunes por primera vez, uniéndose al Abierto de Francia y al Abierto de Australia en la expansión del calendario. Wimbledon es ahora el único torneo de Grand Slam que comienza un lunes y dura solo 14 días. Otro cambio: Las revisiones de video que permiten verificar ciertas situaciones, como un doble bote, ahora están disponibles en las 17 canchas de competencia. El año pasado, el segundo con la tecnología en el torneo, apenas ocho canchas la tenían.

¿Cuál es el calendario de individuales?

— 24-25-26 de agosto: Primera Ronda (Mujeres y Hombres)

— 27-28 de agosto: Segunda Ronda (Mujeres y Hombres)

— 29-30 de agosto: Tercera Ronda (Mujeres y Hombres)

— 31 de agosto-1 de septiembre: Cuarta Ronda (Mujeres y Hombres)

— 2-3 de septiembre: Cuartos de Final (Mujeres y Hombres)

— 4 de septiembre: Semifinales Femeninas

— 5 de septiembre: Semifinales Masculinas

— 7 de septiembre: Final Femenina

— 7 de septiembre: Final Masculina

¿Cuánto dinero en premios hay en el Abierto de Estados Unidos en 2025? La compensación total para los jugadores en el Abierto de Estados Unidos de este año es un récord de $90 millones, un aumento del 20% respecto a 2024. Los dos campeones de individuales ganarán cada uno $cinco millones, otro récord y más de $uno millón más que el premio más alto anterior en el torneo.