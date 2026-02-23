Uziel Muñoz, 6to. en Copa Copérnico

El mexicano Uziel Muñoz, con un mejor lanzamiento de 20,33 metros, finalizó este domingo sexto la Copa Copérnico, en Torun (Polonia), última parada del circuito de categoría oro de World Athletics de pista cubierta.

Uziel Muñoz, que por primera vez en su carrera deportiva está compitiendo en pista cubierta, finalizó sexto el concurso que se adjudicó el gran favorito, el doble campeón del mundo estadounidense Joe Kovacs, que llegó hasta los 21,92 metros. El mexicano, en su quinta competición de la temporada bajo techo, alcanzó los 20,33 metros, el segundo mejor registro del curso. El mejor, hasta ahora, fueron los 20,46 que hizo el pasado 11 de febrero en Belgrado (Serbia).

El concurso en Torun, en la misma sede dónde dentro de un mes se celebrarán los Mundiales de pista cubierta, tuvo un gran nivel ya que los cinco primeros superaron los 21 metros. Los que más cerca se quedaron de Kovacs fueron el también estadounidense Roger Steen (21,62) y el italiano Leonardo Fabbri (21,43).