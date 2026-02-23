logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Uziel Muñoz, 6to. en Copa Copérnico

Logró el segundo mejor registro en su 5ta. competición de la temporada bajo techo

Por EFE

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Uziel Muñoz, 6to. en Copa Copérnico

El mexicano Uziel Muñoz, con un mejor lanzamiento de 20,33 metros, finalizó este domingo sexto la Copa Copérnico, en Torun (Polonia), última parada del circuito de categoría oro de World Athletics de pista cubierta.

Uziel Muñoz, que por primera vez en su carrera deportiva está compitiendo en pista cubierta, finalizó sexto el concurso que se adjudicó el gran favorito, el doble campeón del mundo estadounidense Joe Kovacs, que llegó hasta los 21,92 metros. El mexicano, en su quinta competición de la temporada bajo techo, alcanzó los 20,33 metros, el segundo mejor registro del curso. El mejor, hasta ahora, fueron los 20,46 que hizo el pasado 11 de febrero en Belgrado (Serbia).

El concurso en Torun, en la misma sede dónde dentro de un mes se celebrarán los Mundiales de pista cubierta, tuvo un gran nivel ya que los cinco primeros superaron los 21 metros. Los que más cerca se quedaron de Kovacs fueron el también estadounidense Roger Steen (21,62) y el italiano Leonardo Fabbri (21,43).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Barcelona recupera liderato con victoria 3-0 sobre Levante
Barcelona recupera liderato con victoria 3-0 sobre Levante

Barcelona recupera liderato con victoria 3-0 sobre Levante

SLP

AP

Con goles de Bernal, De Jong y López, Barcelona rompió racha negativa y se colocó primero en la tabla.

Juegos Olímpicos Milán-Cortina concluyen con ceremonia en Verona
Juegos Olímpicos Milán-Cortina concluyen con ceremonia en Verona

Juegos Olímpicos Milán-Cortina concluyen con ceremonia en Verona

SLP

AP

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, reconoció la innovación y altos estándares de los Juegos Milán-Cortina.

Stuttgart rescata empate 3-3 ante Heidenheim en Bundesliga
Stuttgart rescata empate 3-3 ante Heidenheim en Bundesliga

Stuttgart rescata empate 3-3 ante Heidenheim en Bundesliga

SLP

AP

St. Pauli venció 2-1 a Werder Bremen con gol de Joel Chima Fujita, mejorando su posición en la lucha por la permanencia.

AC Milan pierde 1-0 ante Parma y Loftus-Cheek es hospitalizado
AC Milan pierde 1-0 ante Parma y Loftus-Cheek es hospitalizado

AC Milan pierde 1-0 ante Parma y Loftus-Cheek es hospitalizado

SLP

AP

Parma logró su tercera victoria consecutiva y el Milan pierde terreno en la Serie A.