Uziel Muñoz, 6to. en Copa Copérnico
Logró el segundo mejor registro en su 5ta. competición de la temporada bajo techo
El mexicano Uziel Muñoz, con un mejor lanzamiento de 20,33 metros, finalizó este domingo sexto la Copa Copérnico, en Torun (Polonia), última parada del circuito de categoría oro de World Athletics de pista cubierta.
Uziel Muñoz, que por primera vez en su carrera deportiva está compitiendo en pista cubierta, finalizó sexto el concurso que se adjudicó el gran favorito, el doble campeón del mundo estadounidense Joe Kovacs, que llegó hasta los 21,92 metros. El mexicano, en su quinta competición de la temporada bajo techo, alcanzó los 20,33 metros, el segundo mejor registro del curso. El mejor, hasta ahora, fueron los 20,46 que hizo el pasado 11 de febrero en Belgrado (Serbia).
El concurso en Torun, en la misma sede dónde dentro de un mes se celebrarán los Mundiales de pista cubierta, tuvo un gran nivel ya que los cinco primeros superaron los 21 metros. Los que más cerca se quedaron de Kovacs fueron el también estadounidense Roger Steen (21,62) y el italiano Leonardo Fabbri (21,43).
no te pierdas estas noticias
Barcelona recupera liderato con victoria 3-0 sobre Levante
AP
Con goles de Bernal, De Jong y López, Barcelona rompió racha negativa y se colocó primero en la tabla.
Juegos Olímpicos Milán-Cortina concluyen con ceremonia en Verona
AP
La presidenta del COI, Kirsty Coventry, reconoció la innovación y altos estándares de los Juegos Milán-Cortina.
Stuttgart rescata empate 3-3 ante Heidenheim en Bundesliga
AP
St. Pauli venció 2-1 a Werder Bremen con gol de Joel Chima Fujita, mejorando su posición en la lucha por la permanencia.