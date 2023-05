Va Dimayuga por otro podio en Nascar

Romario Eliud Ventura Ruiz

El piloto capitalino Andrik Dimayuga, perteneciente al equipo Compaq-Infinix, se prepara para la cuarta fecha de NASCAR México, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo. Dimayuga espera obtener otro podio como el que consiguió en Chihuahua, lo que lo posiciona en el tercer puesto general del campeonato de NASCAR Challenge.

“Antes que nada, me gustaría hablar sobre lo sucedido en el Dorado Speedway, ya que fue una carrera extenuante. Primero vino la lluvia y, cuando la competencia se detuvo, me encontraba en la posición 23 debido a un neumático pinchado. El domingo la situación era completamente diferente, ya que no había caucho en la pista. Aun así, logré escalar varias posiciones y terminé en el séptimo lugar en general y segundo en mi categoría”, expresó Dimayuga.

El piloto del auto No. 67 comentó que este resultado fue muy satisfactorio, ya que, además de Compaq, han logrado incorporar a un nuevo patrocinador, Infinix.

El objetivo es brindarles a ambos la mayor cantidad de buenos resultados posibles. “Somos conscientes de que nuestra relación con los patrocinadores es de beneficio mutuo y nos enfocamos en acercarlos a su público objetivo, brindándoles visibilidad y promoviendo su posicionamiento, así como la oportunidad de mostrar sus productos o servicios”, aclaró.

Dimayuga también se refirió a la competencia del próximo fin de semana en el Ecocentro de Querétaro: “Es importante, ya que es apenas la cuarta fecha del campeonato y actualmente estoy en el tercer puesto del campeonato de NASCAR Challenge. Esto me hace pensar que puedo entrar de lleno en la lucha por el máximo galardón, aunque también depende de lo que haga el líder, que es Alex De Alba (Potosino)”.

El piloto mencionó que el óvalo queretano es muy exigente y tiene algunos sectores en los que se debe ser preciso: “El equipo está trabajando para lograr una buena clasificación y, a partir de ahí, elaborar nuestro plan de carrera. Ya hemos demostrado que los objetivos que nos fijamos son posibles de alcanzar, y aspiramos a otro podio el próximo domingo”.

Dimayuga también enfatizó que no descuida en ningún momento su preparación física, ya que es consciente de la importancia que tiene: “Podemos tener el mejor auto, pero si no estamos físicamente al cien por ciento, no sería posible obtener buenos resultados. Por eso, siempre tengo en cuenta ese aspecto”.