Valieva entrena pese a versión de positivo

Moscú.- La patinadora rusa Kamila Valíeva, que supuestamente dio positivo en un control de dopaje en los Juegos de Invierno de Pekín, reanudó hoy los entrenamientos en el hielo de la capital china.

"Valíeva salió a entrenar. La impresión es positiva. Está dispuesta a competir en el torneo individual de patinaje artístico", informó la televisión pública rusa.

Interpelada por el supuesto positivo de su pupila, su entrenadora, Eteri Tutberidze, declaró a la prensa rusa que ella no comenta "chismes".

Mientras, el Kremlin llamó a no especular hasta que el Comité Olímpico Internacional (COI) emita un comunicado oficial sobre este caso.

"Aquí la principal fuente de información puede y debe ser el COI. Nos guiamos por el COI. El escándalo no estalló en los Juegos, sino alrededor de los Juegos. Estalló entre aquellos que no poseen información, como siempre, que no conocen la esencia de la cuestión", dijo.

Según la informó la prensa, los análisis antidopaje detectaron una sustancia prohibida en la sangre de Valíeva, que se proclamó el lunes campeona olímpica por equipos en los Juegos de Invierno de Pekín.

La sustancia detectada es una medicina utilizada para combatir problemas cardíacos que no contribuye a la mejora del rendimiento deportivo, señaló el diario ruso "Sport-Express".

Dicho análisis, según la prensa, fue realizado supuestamente fuera de competición, en diciembre pasado.