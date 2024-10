Valora Isabel B. proceso para ser bicampeona

CIUDAD DE MÉXICO.- Isabel Blanco repitió la fórmula, incluso la mejoró y eso la llevó a convertirse en bicampeona mundial de Skimboard.

La originaria de Mazunte, Oaxaca, conquistó una vez más el United Skim Tour, que tuvo paradas en Cabo San Lucas (México), donde logró el tercer puesto; Dewey Beach, Vero Beach y Newport Beach (en Estados Unidos), en las que consiguió tres primeros lugares y de paso, el trofeo por segundo año consecutivo.

Pero alzarse con la corona no fue sencillo, pues tuvo algunos temas de salud y físicos que pudieron haber mermado su desempeño, aunque reconoce que la experiencia del año pasado la fortaleció. “Es la segunda vez [que gana], ya no es suerte, es un refuerzo del trabajo que venía haciendo; todo el año estuve con entrenamientos físicos, porque tuve una lesión en la espalda y eso ponía en duda mi participación en el Tour. A San Lucas llegué todavía con la lesión y no me sentía al 100%, pero salió ese tercer lugar. Regresé, puse la mente en que se podía lograr, hice cambios y ganamos”, dijo en entrevista.

Blanco confesó que en medio del torneo tuvo que lidiar con una sobrecarga en la pierna, que aligeró con terapia y sobre todo con la mente: “Es la motivación contra la presión, pero hay que darle más peso a la motivación y llegar lo más fino posible”.

Isabel selló el bicampeonato justo en fechas patrias, pero aún le faltaba la cereza en el pastel, ganar la fecha en Newport y superar ese reto pendiente en su carrera.

“El 15 de septiembre fue cuando al llegar a semifinales, ya tenía asegurado el título. Fue emocionante, pero quedaba el reto personal de ganar en Newport, nunca lo había hecho y fue un alivio haberlo ganado”.

Ya de regreso en casa, con su familia y en las playas de su amado Mazunte, Chabe le da todo el mérito por este logro al proceso que vivió para hoy poder estar en México con doble corona.

3 primeros lugares consiguió la de Mazunte durante las competencias del serial de skimboard.