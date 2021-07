"Vamos por medalla", señalan seleccionados olímpicos al partir a JO

A las 00:30 del jueves, la Selección Mexicana Olímpica partió rumbo a Japón, para reportarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los seleccionados estaban citados a las 21 horas para documentar, pero al final aprovecharon lo más que pudieron su tiempo para estar en el país; el vuelo salió a las 2:20.

Al fin aparecieron con Memo Ochoa a la cabeza, sin decir palabras, sin detenerse ante los más de 20 medios de comunicación que lo esperaron para emitir una palabra.

Eso sí, con la gente se detuvo a firmar autógrafos y tomarse fotografías con los cerca de 20 aficionados que aguantaron estoicos la espera. Siguió Johan Vásquez, que estaba muy pegado a César Montes y Carlos Rodríguez, Henry Martín iba muy serio y Diego Lainez saludaba a todo el mundo.

Nadie daba declaraciones hasta que Erick Aguirre soltó un "vamos por la medalla, claro". Y no más.

Apareció Jaime Lozano, el técnico que tiene la misión de entregar resultados más allá de una participación cumplidora: "Cómo están. Cómo están", lo único que dijo.

Los seleccionados coparon los mostradores, no había espacio para más las aeromozas, todas japonesas, asustadas por tanta gente se hacían a un lado y en grupo esperaban su turno para documentar.

La policía no quiso que los seleccionados salieran de la zona de mostradores y los metieron por una entrada privada para no tener más contactos con los medios. ¿Pasará lo mismo con los otros miembros de la Delegación Mexicana?

Y así, la Selección Olímpica partió a Tokio.

México iniciará su participación en los Juegos contra Francia, la Francia de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, para después enfrentarse contra el anfitrión Japón y finalmente Sudáfrica.