Van los Santos del Potosí en caída libre

La mala racha de los Santos del Potosí continua en la temporada regular de la Liga Nacional de

Baloncesto Profesional (LNBP), tras caer en el segundo juego de la serie ante los Astros de Jalisco con un marcador final de 74-64. Con esta derrota, los celestiales registraron su sexto descalabro consecutivo y contando.

El inicio del encuentro fue prometedor para Santos, quienes mostraron una ofensiva renovada en comparación con el primer juego de la serie. Su agresividad y precisión les permitió dominar el primer cuarto, cerrando con una ventaja de 21-27 sobre los Astros, a pesar de la presión del equipo tapatío y su afición.

Sin embargo, el segundo cuarto marcó el regreso de los locales. Astros, posicionados en el segundo lugar de la clasificación, sacaron a relucir su calidad y aprovecharon el impulso de su público para igualar el marcador a 39-39 antes del descanso.

Tras el entretiempo, el partido se convirtió en un emocionante “toma y daca”, con ambos equipos intercambiando canastas. Santos logró mantener la delantera al final del tercer cuarto, llegando al último parcial con una ventaja de 52-56.

No obstante, en el cuarto decisivo, Santos no pudo sostener su nivel de juego. La ofensiva se desmoronó, y su defensa no logró contener a los Astros, quienes tomaron el control del partido y aseguraron la victoria con un marcador de 74-64.

El jugador más valioso (MVP) del encuentro fue Jordan Loveridge de los Astros de Jalisco, quien brilló con 17 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes. Rigoberto Mendoza también tuvo una destacada actuación, aportando 16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias para los tapatíos.

Con este resultado, los Santos del Potosí continúan dejando dudas sobre su desempeño en la recta final del campeonato. Por su parte, los Astros de Jalisco consolidan su posición entre los mejores equipos de la liga, listos para encarar la siguiente fase con confianza.