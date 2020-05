Ve AMLO tintes políticos en acusaciones de corrupción en contra de Guevara

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que en su gobierno no se solapará la corrupción de nadie, aunque advirtió que ante los tiempos electorales que se aproximan, la rivalidad generará acusaciones como la que afronta la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

López Obrador señaló que hasta este momento no ha recibido ninguna investigación que compruebe que Guevara cometió actos de corrupción al frente de la Conade.

"Se han hecho estas denuncias (corrupción), pero no han habido resultados en la investigación. En mi caso nadie, ni la secretaría de la Función Pública, (Irma Eréndira Sandoval), o Santiago Nieto (titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda), me ha llevado un ex pendiente sobre Ana Guevara", declaró Andrés Manuel López Obrador.

La exvelocista fue acusada de extorsión por un grupo de empresario de Veracruz que señalaron que Guevara les solicitó cantidades de dinero en efectivo para comprometer un contrato de prestación de servicios para los comedores de la Conade.

"Esta siendo la investigación. La función pública hay que esperar. No se permite la corrupción y no hay impunidad. Todo se investiga y todo se aclara.

"Lo que corresponde a Ana se investiga. No se hacen juicios sumarios. No podemos afectar la dignidad de alguien. No podemos adelantar vísperas sino afectamos a las personas. Ya empieza la cuestión política, la temporada de rivalidad política en todos los partidos ya hay candidatos apuntados o precandidatos y empiezan las acusaciones", comentó el Presidente esta mañana de viernes.