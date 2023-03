Veljko Paunovic y Fernando Ortiz prometen espectáculo en el Clásico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La semana la han disfrutado al máximo, por lo menos eso aseguraron los técnicos protagonistas del Clásico Nacional entre Chivas y América, Veljko Paunovic y Fernando "Tano" Ortiz, quienes aseguraron a quienes estén pendientes de este, que no se van a arrepentir porque cerrarán la semana con una gran espectáculo futbolístico.

Ambos estrategas confirmaron a sus arqueros, por parte del Guadalajara Miguel Jiménez, mientras que el "Tano" Ortiz precisó que Luis Malagón está firme, "esperando que no sea nuestro héroe, que hagamos bien las cosas y le compliquemos al de enfrente", sentenció el estratega de las Águilas.

El que en el graderío se vaya a ver más población rojiblanca, precisó que eso no influye en nada para sus muchachos ni en cómo él planteará el partido, ya que hay una sola filosofía en el nido, que es siempre manejare de igual manera jugando de local que en calidad de visitante.

"Nosotros tenemos siempre que salir igual, proponer, buscar el partido. Siempre tenemos que vivir el presente y mañana tenemos la oportunidad para dar un partido espectacular e invitar a toda la gente que lo disfrute y que sea uno de los clásicos que no se olvide jamás".

El "Tano" quiere seguir victorioso ante Chivas, porque quiere ir construyendo un historial del "Gigante de Clásicos", para eso hay que ganarlo y dando un golpe de autoridad futbolístico, porque en automático estarían desbancando a Chivas de la cuarta posición en la tabla general.

"Este clásico es único. Los demás pueden dividir una ciudad, pero aquí se divide una nación. Es hablar de todo un país. En el futbol no hay que esconder nada, todos sabemos lo que significa vivir un clásico. Y el aficionado que se sienta también partícipe de esto, es lindo, es futbol".

Por su parte, el técnico del Guadalajara, Paunovic, quien ha vivido clásicos en España cuando estuvo en el Atlético de Madrid así como en Serbia, mencionó que le gusta mucho la forma pasional en la cual se está viviendo, lo calificó como único y el premio deber ser un triunfo para afición.

"La magnitud de este clásico trasciende lo vivido hasta ahora. La magnitud en cuanto a nivel de México y de Estados Unidos. Tiene muchísima repercusión. Ser el equipo que va a ser mañana el anfitrión de un clásico es único en la vida, algo que pocos entrenadores pueden presumir".

"La magnitud de este Clásico trascendido todo lo que he vivido. Todos los Clásicos son apasionantes, se van a los extremos, pero la magnitud en este caso a nivel de México y Estados Unidos tiene repercusión".

Para Paunovic esta experiencia que está viviendo en México le ha inyectado mucho ánimo, energía que solamente le dicta una cosa, ganarlo a como dé lugar, porque en este tipo de cotejos es lo único que cuenta, sumar los tres puntos pero si se puede jugando muy bien al futbol, será la cereza en el pastel.

"Lo disfruto, me siento privilegiado, y seguir aquí, y ser el equipo que va a ser el anfitrión de un Clásico es único en la vida de pocos entrenadores y seguro muchos quisieran estar aquí. Me siento feliz por esto".

Al serbio se le cuestionó si en algún momento de su carrera, cuando ya no estuviera en el redil, estaría dispuesto en caso de ser requerido por las Águilas, irse a Coapa y fue contundente en su respuesta.

"Desde que entré por esa puerta soy de Chivas, y seré de Chivas por siempre. Por Fernando Hierro estoy aquí", puntualizó sin titubeos.