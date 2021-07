"Vemos un futuro juntos", dice "Checo" Pérez sobre renovación con Red Bull

El futuro de Sergio Pérez es incierto con Red Bull Racing y en la Fórmula 1. Su renovación con la escudería austriaca sigue siendo un incógnita; sin embargo, "Checo" dio una pista de lo que vendría para él.

"Hemos avanzado bastante (en la renovación). El equipo está contento con mi trabajo, yo estoy contento con el equipo y vemos un futuro juntos. Será cuestión de tiempo", comentó el piloto mexicano en conferencia de prensa.

"Checo" firmó una temporada con Red Bull Racing y este jueves, días antes de disputar el Gran Premio de Hungría, mencionó que está en uno de los mejores momentos de su carrera.

"Toda la vida he tenido presión, en todos los equipos, pero ahora la mayor presión llega por mí mismo. Estoy en un nivel que sé dónde estoy parado y estoy satisfecho con mi trabajo. Lo más valioso que he aprendido en Red Bull es que es un equipo diferente, el tacto del piloto es importante, tiene gente capaz, ingenieros buenos y una tendencia ganadora ", aseveró.

Ser compañero de Max Verstappen no es cosa menor para Sergio Pérez, quien reconoció y destacó el nivel del volante neerlandés.

"De Max he aprendido que es un piloto talentoso. Está enganchado al equipo, entiende bien el auto y sabe maximizarlo al tope. Es una de las más grandes cualidades que tiene Max. Es un reto complicado adaptarse al carro. Cada año que pase con el equipo irá creciendo esa adaptación, por eso los equipos y pilotos buscan la mayor estabilidad posible para sacar mejor provecho al carro", agregó.

De disputarse el Gran Premio de México (si así lo permite la pandemia en la CDMX), "Checo" acepta que sueña con ganarlo frente a su gente.

"Poder llegar al podio en México sería algo muy especial en mi carrera. He sentido un aumento del apoyo, en seguidores en redes sociales, en afición en nuestro país y me da gusto, espero sigamos así. Tuve un inicio prometedor, pero la temporada es larga y cada carrera te cambia la vida".