Venta de Lobos BUAP al FC Juárez fue ilegal, determina juez

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ganó el juicio, en segunda instancia, en contra de Mario Mendívil, por la venta de la franquicia de Lobos BUAP, club de la Liga MX.

Los directivos de Lobos BUAP y Mario Mendívil se asociaron en torno al equipo de Lobos, pero como no había buena relación, se llegó al acuerdo de que la empresa Garden Teas (de Mendívil) administrara al equipo, pero eso no le daba derecho para ceder derechos de televisión ni vender al equipo, lo que al final sucedió y la franquicia se vendió a empresarios de Ciudad Juárez que transformaron al equipo en el FC Juárez.

Lo que la BUAP pide es el pago de 180 millones de pesos, que era el pago BUAP para tener el control del equipo, y un mínimo de 90 millones en caso de una venta. Pero ese pago de 90 se podía modificar según cuánto se pagó por el equipo.

Mario Mendívil había tratado de depositar 90 millones para finiquitar la relación, los cuales no fueron aceptados por la BUAP. Así que ahora, se dejarán de responder muchas preguntas. ¿Cuánto fue lo que se pagó por la franquicia? ¿Por qué la FMF aceptó que alguien que no era el dueño, vendiera el club?